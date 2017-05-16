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رقم الخبر: 193671 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 17:45 الاقسام: اقتصاد  
بورصة السلع الإيرانية تبحث تطوير العلاقات الإقتصادية مع العراق

بورصة السلع الإيرانية تبحث تطوير العلاقات الإقتصادية مع العراق

أجرى وفد ضم كبار مدراء بورصة السلع الايرانية الأسبوع الماضي زيارة للعراق، بهدف إجراء مباحثات مع مسؤولين عراقيين تستهدف تنمية العلاقات الاقتصادية، وللوقوف على واقع الأسواق الهامة في البلاد.

وسعى وفد بورصة السلع، عبر الزيارة، لمس الوقائع الاقتصادية في السوق العراقية والإطلاع على أسواق مدن بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف. وقام الوفد بجولة تفقدية للمستودعات والمبردات الكبرى في العراق وأجرى مباحثات مع السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي، لبحث الآليات التجارية في هذا البلد.

من جانبه، أكد السفير مسجدي دعم السفارة الايرانية للأنشطة التجارية في العراق، من منطلق أن من أولويات ايران أن يكون العراق قوياً ومتقدماً من الناحية التجارية والصناعية والاقتصادية. وأوضح بأن دولاً مثل تركيا والسعودية والأردن والإمارات ومصر تتنافس في السوق العراقية وتسعى لزيادة حصتها في هذه السوق، داعياً التجار والمستثمرين الايرانيين الإفادة من الفرص المتاحة بهدف إبراز حصة ايران.

ويرى خبراء بأن نشاطات بورصة السلع في العراق من شأنها أن توفر الأرضية الخصبة لازدهار حجم التداولات وتعزيز مكانة إيران لعرض منتجاتها. كما بحث الوفد الإيراني خلال إجتماعه مع المستشار التجاري الإيراني لدى العراق الآليات التجارية والإقتصادية لدى البلدين.

 
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