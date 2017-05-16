قال المدير التنفيذي للملاحة البحرية الايرانية محمد سعيدي: ان العوائق أمام تحرك الأسطول البحري الإيراني في الموانئ العالمية تم إزاحتها بالكامل، مشيراً إلى أن السفن الإيرانية لم يكن بإمكانها التنقل في الموانئ العالمية بحرية قبل الإتفاق النووي إلا بعد أن ترفع أعلام الدول الأخرى.

وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) يوم الأحد، أشار سعيدي إلى أن إيران تمكنت وللمرة الأولى من الحصول على ضمان على سفنها البحرية بمبلغ 75 مليون دولار بعد تنفيذ الإتفاق النووي، لافتاً إلى أن هذا المبلغ ارتفع خلال فترة قياسية إلى 450 مليون دولار ومن ثم إلى مليار دولار.

وأشار سعيدي إلى أن 90 بالمائة من السفن الإيرانية تنتقل حالياً بين الموانئ العالمية رافعة علم الجمهورية الإسلامية، لافتاً إلى أن جميع المشاكل التي كانت قائمة قبل الإتفاق النووي قد تم رفعها بعد هذا الإتفاق.

وأشار المدير التنفيذي للملاحة البحرية الايرانية إلى أن إيران تقوم حالياً بإعداد مشروع بناء 10 سفن عملاقة، وقال: لقد تم توقيع عقد في هذا المجال عام 2008 بين إيران وكوريا الجنوبية وذلك لبناء 17 سفينة عملاقة وقد تم دفع 158 مليون دولار كعربون لهذا المشروع إلا أنه توقف وللأسف بسبب الحظر الظالم الذي فرض على البلاد، لافتاً إلى أنه وبعد تنفيذ الإتفاق النووي استؤنفت المفاوضات بين إيران وكوريا الجنوبية حول هذا العقد وقد تم الإتفاق على أن يخصص المبلغ المدفوع لبناء 10 سفن عملاقة.

ولفت سعيدي إلى أن أول سفينة عملاقة سوف يتم تسليمها لإيران خلال الربيع القادم، مشيراً إلى أن كوريا ستبدأ بعد تسليم أول سفينة بتسليم سفينة كل شهر حتى الشهر العاشر من السنة الإيرانية القادمة (تنتهي في 20 آذار/ مارس)، ومع حصولها على هذا العدد من السفن تنتقل إيران في مجال الملاحة البحرية من المرتبة 19 عالمياً إلى المرتبة 17 .

هذا ووقعت منظمة تطوير وتحديث الصناعات في ايران (ايدرو) والشركة الوطنية للملاحة البحرية الايرانية والشركة الوطنية لناقلات النفط الايرانية، يوم الأحد، إتفاقية ثلاثية لتأسيس شركة مشتركة لصناعة السفن العملاقة وصيانتها.

وأوضح منصور معظمي، المدير التنفيذي لشركة (ايدرو)، أن شركتين أجنبيتين ستمتلكان أسهماً بالشركة الجديدة. وأضاف: ان شركة (ايدرو) ستستحوذ على 20 بالمئة من حصص الشركة المشتركة، وشركة الملاحة الايرانية 40 بالمئة، وشركة الناقلات الوطنية 40 بالمئة، مع إضافة بند يتيح للشركتين الأخيرتين إشراك شركاء أجانب.