إستقطاب إستثمارات أجنبية تقدّر بأكثر من 11 مليار دولار والتي تحققت بفضل الإتفاق النووي، من النجاحات التي حققتها حكومة الرئيس روحاني والتي تم لحد الآن جذب 3 مليارات و124 مليون دولار منها.

حجم جذب الاستثمارات الأجنبية قبل تسوية موضوع ايران النووي، يتعلق بعام 2012 والذي بلغ نحو 4 مليارات و700 مليون دولار.

هذا الرقم كان 3 مليارات و100 مليون دولار في عام 2013، فيما هبط في عام 2014 إلى مليارين و100 مليون دولار وإلى مليارين و50 مليون دولار في عام 2015.

وبعد بدء تنفيذ الاتفاق النووي، شرعت أبواب الاقتصاد الايراني أمام العالم للتعاطي البناء والتعاون المشترك، حيث تم في عام 2016 فقط جذب إستثمارات أجنبية بقيمة 9 مليارات و175 مليوناً و586 ألف دولار في المحافظات.

واستناداً لمؤسسة الاستثمارات الأجنبية الايرانية، فان هذه المؤسسة استقطبت 12 ملياراً و48 مليوناً و968 ألف دولار كإستثمارات أجنبية في المحافظات الايرانية المختلفة، وتصدرت محافظة خراسان الشمالية باقي المحافظات باستقطاب أكثر من 3 مليارات و378 مليون دولار، ومن بعدها جاءت محافظة آذربايجان الشرقية بـ5ر1 مليار دولار. كما استقطبت محافظات اصفهان وطهران وسيستان وبلوجستان كل منها أكثر من مليار دولار إستثمارات أجنبية خلال الفترة المذكورة.