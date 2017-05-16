أعلن مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايرانية، مهدي كرباسيان، بأن إنتاج ايران من الصلب بلغ 30 مليون طن في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/ مارس)، فيما حققت الصادرات رقماً قياسياً قدره 6 ملايين و800 ألف طن.

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير صلب خوزستان بمدينة شادكان، قال كرباسيان: ان تحطيم الرقم القياسي لصادرات الصلب في الحكومة الحادية عشرة (الجارية) تحقق في الوقت الذي كانت صادرات البلاد في العام 2013 قد بلغت 200 ألف طن فقط، فيما بلغت 4 ملايين طن في العام 2015 .

وأضاف كرباسيان -الذي يتولى رئاسة الهيئة الإدارية لشركة (ايميدرو)-: انه ورغم جميع المشاكل والمصاعب التي واجهتها الحكومة الحادية عشرة و(ايميدرو) في العام 2013، فقد تمكنا من رفع حجم إنتاج الصلب من 22 مليوناً إلى 30 مليون طن نهاية العام الماضي، ونسعى للوصول الى هدف الإنتاج وهو 55 مليون طن نهاية العام 2025 .

ونوه كرباسيان الى زيادة احتياطيات خام الحديد في البلاد بمقدار 400 مليون طن خلال العام الماضي، وقال: إننا قادرون على أن نصبح ضمن الدول العشر الأولى في العالم في مجال مناجم خام الحديد.