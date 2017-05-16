بدأ المعرض الدولي الخامس للنقل السككي أعماله في طهران، اليوم الإثنين، بحضور وزير الطرق وإعمار المدن.

ويأتي المعرض -الذي يعتبر ثاني أكبر معارض العالم في مجال النقل السككي- في إطار تطوير وتعزيز البنية التحتية للنقل السككي تشارك فيه 160 شركة محلية و130 شركة أجنبية من 16 بلداً. وتعرض الشركات المشاركة في المعرض إنجازاتها حتى نهاية 18 من شهر أيار/ مايو الجاري.

الجدير بالذكر أن المعرض يقام بمشاركة شركات من السويد وسويسرا وبلجيكا وفرنسا والهند وأوكرانيا ونيوزيلندا وتركيا وإيطاليا ولاتفيا وإسبانيا وروسيا وجمهورية التشيك والصين وألمانيا وصربيا، فضلاً عن مسؤولين في قطاع سكك الحديد من إيطاليا والصين وإسبانيا وفرنسا ولاتفيا .

وعلى هامش المعرض، يقام المؤتمر الدولي الخامس لهندسة السكك الحديد.