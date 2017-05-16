* قاليباف ينسحب لصالح المرشح رئيسي

اعلن المرشح للانتخابات الرئاسية الايرانية محمد باقر قاليباف انسحابه من السباق الرئاسي لصالح المرشح ابراهيم رئيسي.

ان هذا القرار اتخذه قاليباف اثر اجتماع للمجلس المركزي للجبهة الشعبية لقوى الثورة الاسلامية (التيار المبدئي) اليوم الاثنين، وقد اعلن قاليباف انه سيبذل كل جهده من اجل فوز المرشح ابراهيم رئيسي على حكومة الرئيس روحاني واصفا إياها بالحكومة العاجزة وغير الكفوءة.

* روحاني: الاتفاق النووي ادى الى انهيار جدار الحظر

اكد المرشح الرئاسي الشيخ حسن روحاني بان جدار الحظر قد انهار في ظل الاتفاق النووي وتم مد الجسور بين ايران والعالم.

وفي حشد غفير من اهالي مدينة اصفهان الذين التقاهم ضمن حملته الانتخابية في مختلف انحاء البلاد قال روحاني، بطبيعة الحال لو سمح الشعب الايراني وفي ظل التوجيهات السديدة لسماحة قائد الثورة الاسلامية الحكيم سنزيل كل اشكال الحظر اعتمادا على الدبلوماسية وطاقات دبلوماسيي بلادنا كالسيد ظريف.

واضاف، اننا نريد التعاطي البناء مع العالم وان نحصل على التكنولوجيا المتطورة عبر ارساء العلاقة مع المراكز العلمية وجامعات العالم.

واكد روحاني قائلا، اننا سوف لن نسمح بان تصبح سوقنا النفطية بيد السعودية مرة اخرى، وسنعمل لتستفيد الدول الجارة لنا من نفطنا وغازنا في اطار التعاطي الثنائي.

واعتبر الحفاظ على الاتفاق النووي بانه اصعب من تحقيقه واضاف، ان الحفاظ على الامن والسلام اصعب كذلك من تحقيقهما.

* ميرسليم: لن انسحب من المنافسة الانتخابية

اكد المرشح الرئاسي مصطفى ميرسليم بانه سيواصل المنافسة في الانتخابات الرئاسية ولن ينسحب منها.

وفي كلمة القاها في حشد من اهالي مدينة كرمان جنوب شرق ايران، قال ميرسليم، اقول بصدق بانه تم تكليفي للحضور في ساحة الانتخابات من بعض ذوي الشهداء بهشتي ومطهري ورجائي وباهنر، الذين لا شك في تفانيهم واخلاصهم وتمسكهم بنهج الامام الراحل (رض) وقائد الثورة.

واضاف، انه وفي ضوء المقترحات المختلفة التي طرحت فقد كُلفت بهذا الامر لذا سابقى حتى النهاية في ساحة المنافسة ولن انسحب.

يذكر انه تزامنا مع زيارة ميرسليم الى محافظة كرمان، اوردت بعض القنوات الخبرية المحلية في المحافظة نبأ افاد بانسحابه من المنافسة الانتخابية لرئاسة الجمهورية في البلاد والتي ستجري يوم الجمعة من هذا الاسبوع 19 ايار /مايو.

* جهانغيري: إيران لا تكون دولة دون قومياتها

وصف المرشح الرئاسي اسحاق جهانغيري القوميات الإيرانية بالوان الطيف معتبراً إن إيران لا تكون دولة دون قومياتها.

وخلال أكبر تجمع لأهل السنة في العاصمة طهران أكد جهانغيري ضرورة افساح المجال إمام المحافظات اللائقة لكي تنطلق بحرية مشيراً الى أن طلسم الدبلوماسية قد تم كسره وأختير أول سفير إيراني من أهل السنة.

وقال: كما تم أختيار العديد من أهل السنة في مناصب بوزارة الداخلية ومعاونية المحافظات المختلفة وينبغي أيضاً أختيار عدد آخر منهم في مختلف المناصب الحكومية الأخرى والمسؤوليات الرفيعة في البلاد.

* رئيسي يؤكد عزمه على حل مشاكل البلاد من خلال الإدارة الجهادية

قال احد المرشح الرئاسي سيد ابراهيم رئيسي ان من حق الشعب الايراني ان يتحرر من مشاكله الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ مؤكدا على عزمه في حل المعضلات الراهنة في البلاد من خلال الإدارة الجهادية.

وفي تصريح له خلال اللقاء مع ممثل الولي الفقيه وجمع من رجال الدين وخطباء الجمعة وائمة الجماعات في محافظة مازندران (شمال البلاد)، اشاد رئيسي بالقوى البشرية والثروات الطبيعية الوفيرة في ايران، مؤكدا على ضرورة حل الشؤون الداخلية والخارجية في ايران من خلال الارادة الجهادية.

واضاف، ان مشاركته في المعترك الانتخابي تأتي في اطار اهدافه الرامية الى حل مشاكل الشعب.

* هاشمي طبا: سأصوت لصالح روحاني

في بيان اصدره المرشح مصطفى هاشمي طبا المرشح للانتخابات الرئاسية الثانية عشرة ، قال ان ما ينسب من أراء الى الاصوليين، هي محاولتهم المساس بالخدمات التي قدمتها حكومة التدبر والأمل، واضاف انه سيصوت لصالح المرشح حسن روحاني من أجل ان لا نعود باوضاع البلاد الى فترة الحكومتين التاسعة و العاشرة وكذلك لاستمرار حركة البناء في الحكومة الحادية عشرة.

وستجري انتخابات إيران الرئاسية 2017 وهي الدورة الثانية عشرة من الإنتخابات الرئاسية في إيران في التاسع عشر من شهر مايو المقبل، وذلك تزامنا مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.

* إقامة الانتخابات إلكترونيا في 19 مدينة بمحافظة طهران

قال أمين اللجنة الانتخابية بمحافظة طهران بهرام سرمست ان الانتخابات ستقام الكترونيا في 19 مدينة بمحافظة طهران.

واضاف سرمست، في تصريح ادلى به على هامش اقامة اجتماع مشترك لمسؤولي اللجان الانتخابية في محافظة طهران، ان 6 آلاف و 459 مركزا ستخصص للانتخابات في محافظة طهران. وتابع: انه تم تنظيم دورات تدريبية للمسؤولين التنفيذيين لاقامة الانتخابات الكترونيا بالكامل.