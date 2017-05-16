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رقم الخبر: 193665 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 17:41 الاقسام: اقتصاد  
منطقة "جابهار" الحرة تستقطب الإستثمارات الأجنبية

منطقة "جابهار" الحرة تستقطب الإستثمارات الأجنبية

أعلن المدير العام لمنظمة منطقة جابهار الحرة (جنوب شرق إيران) عن صادرات 70 مليون دولار من السلع عبر هذه المنطقة خلال العام الماضي.

وتابع عبدالرحيم كردي اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، بأنه قد وقعت على إتفاقية لجلب الإستثمارات الكورية بقيمة ملياري دولار في هذه المنطقة إلى جانب إتفاقية مع الصين للإستثمار المشترك بقيمة 500 مليون دولار في مجال الصناعة البتروكيماوية. وأضاف بأنه تم تصدير 70 مليون دولار من مختلف أنواع السلع وتحديداً البتروكيماويات من منطقة جابهار الحرة خلال العام الإيراني الماضي ونخطط لرفع حجم الصادرات بنسبة 5ر2 ضعف خلال العام الحالي.

 
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