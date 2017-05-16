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|رقم الخبر: 193664
|تاريخ النشر: أيار 15, 2017
|الوقت: 17:41
|الاقسام: اقتصاد
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بعد 39 عاماً.. "سيتروين" تعود إلى إيران
إستأنفت شركة سيتروين الفرنسية لصناعة السيارات نشاطاتها في إيران رسمياً بعد 39 عاماً، وذلك عقب زيارة كبار مدراء هذه الشركة للبلاد وإجراء المفاوضات النهائية في هذا الشأن.
وأكد المسؤولون، خلال إجتماعات، على إستمرار التعاون في إطار تدشين خطوط إنتاج السيارات المشتركة وبدء الإنتاج السريع للسيارات في شركة (سايبا كاشان) الإيرانية. وفضلاً عن ذلك، تم توقيع العقود اللازمة بين الشركتين الإيرانية والفرنسية لإستئناف التعاون المشترك بينهما .
وسيبدأ إنتاج السيارات الجديدة لمجموعة (سايبا – سيتروين) خلال العام المقبل في شركة (سايبا كاشان) وستدخل الأسواق المحلية والدولية.
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