أكد رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة تنمية تحديث المناجم والصناعات المنجمية الإيرانية (إيميدرو) مهدي كرباسيان إن القدرات الإيرانية في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية بلغت مستوى من التقدم بحيث تمكنت من إنشاء مصنع ينتج مليون طن من الأسمنت في فنزويلا.

وفي تصريح له على هامش إجتماع بحث فرص التعاون بين إيران ودول أمريكا اللاتينية قال كرباسيان: إن من بين الإنجازات التي يقوم بها المهندسون والفنيون الإيرانيون هو إنشاء مصانع للإسمنت وخام الحديد والتركيز والتكوير وصناعات النحاس وغيرها من الصناعات المنجمية الأخرى.

يذكر إن مؤسسة تنمية التجارة ذكرت في إحصائياتها حول أداء الأشهر العشرة من العام الإيراني الماضي (ينتهي في آذار مارس) إن صادرات إيران من الخدمات الفنية والهندسية بلغت مليارين و84 مليون دولار مما يشكل نمواً بمعدل 11 بالمائة عن الفترة المشابهة من العام الذي سبقه حيث بلغت صادرات إيران في هذا المجال مليارا و881 مليون دولار.

ولفت كرباسيان إلى أن إيران تقع في موقع جغرافي خاص حيث تجاورها من الشمال 10 دول لديها منافذ بحرية بتعداد سكاني يبلغ 500 مليون نسمة معتبراً إن العلاقات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية يمكن أن تكون مفيدة مع الدخول في دول الجوار الشمالية للبلد.

وأشار إلى إمكانية أن تشارك إيران دول أمريكا اللاتينية في رصد إستثمارات داخل أفغانستان باعتبارها من البلدان التي لازالت بكراً على مستوى اكتشافات المناجم والمعادن المختلفة.