دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إلى الكف عما وصفه بـ" تخويف" كوريا الشمالية، كما حث على التوصل لحل سلمي للأزمة في شبه الجزيرة الكورية، رغم وصفه تجربة بيونغ يانغ الصاروخية الأخيرة بـ" الخطيرة".

وقال بوتين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصيني شي جين بينغ في بكين: نحن نعارض بشكل قاطع توسيع نادي القوى النووية بما يشمل كوريا الشمالية، مضيفا: نحن نعتبر (التجربة) خطيرة ومسيئة تأتي بنتائج عكسية ونعارضها، وفق "فرانس برس".

لكنه استدرك قائلا: يجب الكف عن تخويف كوريا الشمالية والتوصل الى حل سلمي لهذه المسألة، في إشارة إلى تهديد واشنطن باللجوء للخيار العسكري في الأزمة مع بيونغ يانع.

وكانت بيونغ يانغ أطلقت صباح الأحد صاروخا بعيد المدى حلق لمسافة 700 كلم قبل أن يسقط في بحر اليابان، طبقا للجيش الكوري الجنوبي.

وعبر بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ عن "قلقهما" إزاء "تصاعد التوتر" في شبه الجزيرة الكورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أكدت في وقت سابق أن الصاروخ الذي سقط على مسافة 500 كلم من سواحل روسيا، لم يشكل "أي خطر" على البلاد.

وتصاعدت حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الأشهر الأخيرة مع إجراء الدولة الشيوعية سلسلة تجارب صاروخية، ردت عليها الولايات المتحدة بنشر نظام صاروخي دفاعي وإرساله قوة بحرية هجومية.

وخلال الفترة ذاتها زادت كوريا الشمالية من تهديداتها لواشنطن متوعدة بشن هجمات نووية "تمحو" الولايات المتحدة.

من جهة أخرى قال مراقبون يوم الاثنين إن التجربة الناجحة على ما يبدو التي أجرتها كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ يتراوح مداه من المتوسط إلى البعيد تشير إلى تقدم ملحوظ في مساعيها تجاه تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات الأمر الذي يثير قلق شبه الجزيرة الكورية والولايات المتحدة.

وقالت كوريا الشمالية اليوم إنها أجرت بنجاح يوم الأحد تجربة لإطلاق صاروخ تم تطويره حديثا يتراوح مداه من المتوسط إلى البعيد تحت إشراف الزعيم كيم جونج أون بهدف التأكد من القدرة على حمل "رأس حربي نووي ثقيل كبير الحجم".

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية: إن كيم اتهم الولايات المتحدة "بترهيب" الدول التي "لا تملك أسلحة نووية" ونبه واشنطن إلى ضرورة عدم إساءة تقدير حقيقة أن برها الرئيسي يقع في مرمى ضربات كوريا الشمالية.

إلا أن القيادة العسكرية الأمريكية في المحيط الهادي قالت يوم الأحد إن نوع الصاروخ الذي جرى إطلاقه "لا ينطبق" على صاروخ باليستي عابر للقارات. وقلل الجيش الكوري الجنوبي من شأن مزاعم الشطر الكوري الشمالي بإحراز تقدم تقني فيما يتعلق بإعادة دخول الغلاف الجوي.

وقال روه جي-تشيون المتحدث باسم مكتب هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: نعتقد أن هذا الاحتمال ضعيف.