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رقم الخبر: 193660 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 17:11 الاقسام: محليات  
تخصيص صناديق اقتراع في اسلام اباد ومدن باكستانية اخرى

تخصيص صناديق اقتراع في اسلام اباد ومدن باكستانية اخرى

سيتم وضع صندوق للاقتراع للانتخابات الرئاسية الايرانية الثانية عشرة في العاصمة الباكستانية اسلام اباد وذلك في مقر السفارة الايرانية.

كما سيتم وضع اربعة صناديق اقتراع اخرى لهذا الغرض في مدن باكستانية اخرى هي: بيشاور وكراتشي وكويتة ولاهور بوصفها مراكز اربعة اقاليم باكستانية توجد فيها قنصلية عامة للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتقول مصادر ان عدد الايرانيين المقيمين في مدينتي كراتشي ولاهور يزيد عن عددهم في اسلام اباد. ويبلغ عدد الايرانيين المقيمين في اسلام اباد نحو 150 شخصا.

وستجري الدورة الثانية عشرة للانتخابات الرئاسية يوم 19 الجاري في ايران. على ان تدلي الجاليات الايرانية المقيمة في البلدان الاخرى باصواتها في صناديق الاقتراع التي توضع في البعثات الدبلوماسية الايرانية في الكثير من دول العالم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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