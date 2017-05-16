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رقم الخبر: 193659 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 17:07 الاقسام: محليات  
أمين لجنة الإنتخابات: لم ينسحب أي من المرشحين لإنتخابات الرئاسة بصورة رسمية

أمين لجنة الإنتخابات: لم ينسحب أي من المرشحين لإنتخابات الرئاسة بصورة رسمية

أكد أمين لجنة الإنتخابات في ايران علي بور علي مطلق إن أي واحد من مرشحي الإنتخابات الرئاسية لم يعلن إنسحابه بشكل رسمي مشيراً إلى أن اللجنة لم تستلم حتى الآن طلباً بالإنسحاب من مرشحي الرئاسة وإن ما تم طرحه بهذا الخصوص تم تناوله على مستوى الإعلام فحسب.

و قال علي مطلق: طبقاً للقانون فإن أي واحد من مرشحي الرئاسة في حال قرر الإنسحاب من المنافسة فإن عليه أن يقدم ذلك بصورة مكتوبة إلى لجنة الإنتخابات وأن تعلن الهيئة العامة للإشراف على الإنتخابات هذا الأمر بشكل واضح.

يذكر إن كلا من مصطفي آقا مير سليم واسحاق جهانغيري كوه شاهي وحسن روحاني وإبراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف ومصطفي هاشمي طبا هم الأشخاص الستة الذين أيد مجلس صيانة الدستور اهليتهم لخوض الإنتخابات الرئاسية في دورتها الثانية عشرة التي ستقام في التاسع عشر من مايو - أيار الجاري.

هذا وقد نشر محمد باقر قاليباف في وقت سابق بياناً دعا فيه أنصاره إلى دعم المرشح إبراهيم رئيسي.

وتقام الإنتخابات الرئاسية بالتزامن مع الإنتخابات الخامسة للمجالس البلدية والقروية والإنتخابات التكميلية لمجلس الشوري الإسلامي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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