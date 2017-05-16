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رقم الخبر: 193658 تاريخ النشر: أيار 15, 2017 الوقت: 15:44 الاقسام: محليات  
العميد كرمي: الوحدات الخاصة لقوى الامن الداخلي تتولى امن ايران

العميد كرمي: الوحدات الخاصة لقوى الامن الداخلي تتولى امن ايران

اكد قائد الوحدات الخاصة لقوى الامن الداخلي ان استتباب الاستقرار والامن بالبلاد هي مهمة وهدف الوحدات الخاصة للامن الداخلي وقال ان انشاء مقر ظفر واستخدام رجال الشرطة المختصين على اقرار النظم والامن في الانتخابات ضاعف من قدرات الشرطة.

واعتبر تواجد الوحدات الخاصة لقوى الامن الداخلي لضمان امن الانتخابات قد جعل البلاد كلها مسرحا للجهاد وتقديم خدمات افضل لنظام الجمهورية الاسلامية المقدسة .

وافاد العميد كرمي ان الوحدات الخاصة لقوى الامن الداخلي ومن خلال الجهوزية الجسمية والعملانية اللازمة واستخدام المعدات الردعية المناسبة للغاية وعبر اجراء التدريبات والتكتيكات المتواصلة ستتصدى لاي خطوة محتملة للاعداء في الداخل والخارج .

واوضح ان التغييرات في السلطة في ايران لاتقارن باي مكان بالعالم وقال ان الهدف من مشاركة جميع المرشحين في الانتخابات هو خدمة الشعب الثوري والمتدين بالبلاد وهذه هي ميزة الانتخابات في ايران عن باقي دول العالم .

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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