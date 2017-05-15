ذكرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية، الأحد، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية متورطة في عمليات تهريب أسلحة لصالح ميليشيات متشددة.

وقالت الصحيفة إن قوات بحرية أوروبية اعترضت في خمس مناسبات مختلفة سفينة تابعة للحكومة الليبية في طرابلس، وهي تنقل أسلحة من مصراتة إلى بنغازي.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين استخباراتيين غربيين يعتقدون أن الأسلحة يتم تسليمها لميليشيات متطرفة، من بينها مجموعات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.

وتنخرط هذ الميليشيات المتطرفة في قتال ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير الركن خليفة حفتر في بنغازي.

وتضمنت الشحنات المضبوطة على متن السفينة، ألغام أرضية ومنصات إطلاق صواريخ، ولانشات سريعة.

وذكرت الصحيفة أن القيادة الإيطالية لعملية صوفيا التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن سفن حربية تابعة للبحرية البريطانية، اعترضت على احتجاز الأسلحة بعد تدخلات من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

ورغم ذلك، انتقدت الحكومات الأوروبية الموقف الإيطالي خلال اجتماع في بروكسل الشهر الماضي.

وقبل أسابيع عدة، قام المجلس الرئاسي باستبدال المنسق للمتابعة والاتصال مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة المهدي البرغثي بوزير الخارجية محمد سيالة.

وأكدت مصادر محلية أن البرغثي هو المسؤول عن إرسال الجرافات من مصراته إلى المتطرفين في بنغازي.

وبحسب المصادر، استغل البرغثي هذا المنصب لتوصيل شحنات الأسلحة إلى الموالين لداعش الإرهابي تحت اسم "حكومة الوفاق".

من جهة اخرى قال عضو المكتب الإعلامي بالقوات الخاصة الليبية، رياض الشهيبي ، إن سـريـة الدبابير التابعة للقوات الخاصة استهدفت تجمعا للجماعات الإرهابية المتطرفة بشارع عشرة بمنقطة “الزريريعية” بمحور الصابري شمال بنغازي .

وأضاف الشهيبي ، لوكالة الأنباء الليبية بالبيضاء، أن الجماعات الإرهابية كانت متجمعة بالقرب من منزل الشهيد بإذن الله عميـد صـلاح بوحليقـة آمر كتيبة “21”، في محاولة منهم إلى التقدم نحو تمركزات القوات المسلحة هناك .

وأكد الشهيبي سقوط عدد كبير من القتلى خلال هذه العملية في صفوف الجماعات الإرهابية، فضلاً عن تدمير بعض الآلية التي كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في التنقل ونقل عناصرها .

يشار إلى أن القوات المسلحة الليبية شنت هجوما عنيفا لتحرير منطقة الصابري ووسط البلاد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في مدينة بنغازي بعد وصول تعزيزات عسكرية وبشرية لحسم المعركة.