إسقاط طائرة استطلاع في ميدي.. وإفشال تسلل على نقيل الخشبة بالضالع

قال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف "، الأحد، إن 97 شخصاً تُوفوا بالإسهالات الحادة وإن 8 من بينهم تُوفوا بسبب الكوليرا.

وذكرت اليونسيف أن آخر الإحصائيات سجلت 188 حالة إصابة بالكوليرا في 14 محافظة، كما أن 6000 شخص أصيبوا باسهالات مائية حادة.

و تشهد نصف المحافظات اليمنية، منذ أسبوعين، موجة ثانية من انتشار مرض الكوليرا وذلك بعد انحسار الموجة الأولى التي استمرت ثلاثة أشهر .

ميدانياً قتل وجرح عدد من جنود الجيش السعودي الأحد في استهداف الجيش واللجان الشعبية عددا من مواقعه في قطاع جيزان.

وأفاد مصدر عسكري لــــ"المسيرة نت" بأن وحدة الإسناد المدفعي للجيش واللجان شنت قصفا مدفعيا على تجمعات للجيش السعودي في مواقع الخشل والشبكة والدخان بجيزان.

وأكد المصدر أن القصف أسفر عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين.

وكانت دكت المدفعية السبت تجمعات الجنود السعوديين بمواقع الخوبة وقائم زبيد والسودة والشانق والمدفن بذات القطاع.

إلى ذلك أسقطت دفاعات الجيش واللجان الشعبية فجر الأحد طائرة استطلاع تابعة للعدوان السعودي في الجبهة الحدودية.

وأكد مصدر عسكري للمسيرة أنه تم إسقاط طائرة استطلاع في ميدي التابعة لمحافظة حجة غرب اليمن.

وأسقطت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية في التاسع والعشرين من الشهر الماضي طائرة استطلاع لقوى الغزو السعودي الأمريكي ومرتزقتهم في المنطقة ذاتها.

واستهدف الجيش واللجان تجمعات المنافقين في منفذ الطوال وتحصينات شمال صحراء ميدي بعدد من قذائف المدفعية.

وفي إنجازٍ آخر للجيش واللجان الشعبية، تم إحباط محاولة تسلل لمرتزقة العدوان على موقع الحديد في نقيل الخشبة بالضالع.

قنص مرتزقين ودك مواقع للجيش السعودي في منفذ علب بعسير

هذا ولقي اثنان من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهما الأحد، في عمليتي قنص فيما دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية مواقع للجيش السعودي بعسير.

وأفاد مصدر عسكري أن وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قنص اثنين من المرتزقة في منفذ علب في قطاع عسير.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت بعدد من قذائف المدفعية موقع قمعة الشيخ السعودي وموقع مستحدث قبالة منفذ علب في ذات القطاع.

يشار إلى أن عمليات القنص التي نفذتها وحدات القناصة التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في الجبهات الحدودية حصدت أرواح 64 جندياً سعودياً خلال شهر أبريل الماضي لتحقق بذلك رقمًا قياسيًا في عدد عمليات القنص خلال شهر واحد منذ عامين على العدوان.

مصرع جندي سعودي قنصا في موقع الدفينية بجيزان

كما لقي جندي سعودي مصرعه الأحد في عملية قنص نفذتها وحدة القناصة في الجيش اليمني واللجان الشعبية بجيزان.

وأكد مصدر عسكري لــ "المسيرة نت" أن وحدات متخصصة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت من قتل جندي سعودي في موقع الدفينية.

وكان قد قتل جندي سعودي الأحد الماضي في عملية قنص للجيش واللجان الشعبية في موقع القرن العسكري بجيزان.

انفجار في المعلا بعدن

من جانب آخر هز انفجار الأحد مديرية المعلا فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين مسلحين على متن طقم عسكري وآخرين بملابس مدنية بمدينة عدن جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن الانفجار وقع في مديرية المعلا أعقبه إطلاق نار كثيف من أسلحة متوسطة، كما وقعت الاشتباكات بمحيط مصنع الغزل والنسيج.

وتشهد عدن فوضى أمنية وحالة من الاحتقان إثر صراع قوى الغزو والاحتلال السعودي الإماراتي وأدواتها.