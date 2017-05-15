أكد وزير المالية في الحكومة اللبنانية المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، علي حسن خليل، ان الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية اثبتت من خلال تجربتها انها من أعمق الديمقراطيات واكثرها شفافية.

وأضاف خليل في حديث خاص لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (إرنا) على هامش اجتماع لمنسقي البلديات اللبنانية في الجنوب، بانه لم تجر انتخابات بهذه السلاسة والمشاركة الواسعة في أي من الدول الاسلامية أو العربية أو العالمية خلال التجارب الماضية.

وصرح الوزير: باننا امام انموذج مثالي، يجب ان يعمم، يعكس إرادة وحيوية الشعب الايراني الذي دائماً يجدد بقيادته ويؤمن بتداول للسلطة ما يعكس قدرته على المراقبة والمحاسبة.

وحول الوضع اللبناني الانتخابي قال خليل: لا زلنا نؤمن بفرصة التوافق ولذلك ندير النقاش خلال هذه الأيام والساعات لنصل الى تفاهم وتوافق للوصول الى قانون انتخابي يُرضي الجميع، ولكن يجب أن تلاقيه مبادرات من الأطراف اللبنانية الأخرى لنخرج من الأزمات السياسية والإقتصادية والمالية التي نحن فيها.

واعتبر خليل ان قانون يقوم على اعتماد النسبية هو القانون الاكثر عدالة ولذلك قدمنا أكثر من اقتراح ورفضنا اقتراحات وناقشنا اقتراحات لكن دوما كان توجيه دولة الرئيس نبيه بري ان نكون ايجابيين في البحث عن حلول وان نفتح دوما الابواب مع القوى السياسية المختلفة بغض النظر عن موقفها ودوما نؤمن ان ما سنصل اليه هو المشترك الذي يستوجب تراجع كل طرف الى الحدود للإتفاق فيما بيننا على قانون جديد للانتخابات.