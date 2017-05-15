منوهاً الى ان هذا التعاون يهدف الى إجتثاث الإرهاب من هذا البلد

أكد ايغور كوروتجنكو عضو المجلس الإجتماعي في وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن عجزت في التأثير على الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثار سخط الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع إرنا الأحد قال كوروتجنكو: لقد أصبح التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها دول كبرى مثل روسيا والصين، أمر عادي وإن المسؤولين الأمريكيين لا يَدَعون فرصة إلا ويستغلونها من أجل تحقيق هذا الغرض.

وقال المسؤول الروسي: إن الإنتخابات في إيران لم تُسَتثنَ من هذه القاعدة لكن واشنطن لم تجد حتى الآن الفرصة لتحقيق ذلك.

وأكد إن الشعب الإيراني بلغ من النضج السياسي بحيث لم يترك فرصة للتدخل الأجنبي في هذه الإنتخابات.

وشدد على أن أمريكا وأي قوة أخرى لا تملك القدرة على التأثير على الشعب الإيراني مشيراً إلى أن هذا الأمر هو ما يميز النظام الإنتخابي في إيران.

واشار المسؤول الروسي إلى تحسن الأوضاع في سوريا معتبراً إن ذلك يعود إلى التعاون الإيراني الروسي.

ولفت إلى أن موسكو وطهران تساعدان دمشق بهدف الإنتصار على الإرهاب وإجتثاثه من البلد، مشدداً على أهمية المساعدة التي يقدمها حزب الله اللبناني من أجل تحقيق هذا الغرض.

وأشار إلى إتفاق خفض حدة التوتر في سوريا معتبراً إن الهدف من هذا الإتفاق الذي تحقق بدعم من إيران وروسيا وتركيا هو تثبيت الإستقرار في سوريا والتفرغ لمحاربة الإرهاب.