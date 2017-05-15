  • الإثنين ١٨ شعبان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193612 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 20:23 الاقسام: محليات  
موسكو: تحسّن الأوضاع في سوريا يعود الى التعاون الايراني الروسي
منوهاً الى ان هذا التعاون يهدف الى إجتثاث الإرهاب من هذا البلد

موسكو: تحسّن الأوضاع في سوريا يعود الى التعاون الايراني الروسي

* الولايات المتحدة ساخطة وعاجزة عن التأثير على الانتخابات الرئاسية الايرانية
أكد ايغور كوروتجنكو عضو المجلس الإجتماعي في وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن عجزت في التأثير على الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، مشيراً إلى أن هذا الأمر أثار سخط الولايات المتحدة.
وخلال مقابلة مع إرنا الأحد قال كوروتجنكو: لقد أصبح التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى ومن بينها دول كبرى مثل روسيا والصين، أمر عادي وإن المسؤولين الأمريكيين لا يَدَعون فرصة إلا ويستغلونها من أجل تحقيق هذا الغرض.
وقال المسؤول الروسي: إن الإنتخابات في إيران لم تُسَتثنَ من هذه القاعدة لكن واشنطن لم تجد حتى الآن الفرصة لتحقيق ذلك.
وأكد إن الشعب الإيراني بلغ من النضج السياسي بحيث لم يترك فرصة للتدخل الأجنبي في هذه الإنتخابات.
وشدد على أن أمريكا وأي قوة أخرى لا تملك القدرة على التأثير على الشعب الإيراني مشيراً إلى أن هذا الأمر هو ما يميز النظام الإنتخابي في إيران.
واشار المسؤول الروسي إلى تحسن الأوضاع في سوريا معتبراً إن ذلك يعود إلى التعاون الإيراني الروسي.
ولفت إلى أن موسكو وطهران تساعدان دمشق بهدف الإنتصار على الإرهاب وإجتثاثه من البلد، مشدداً على أهمية المساعدة التي يقدمها حزب الله اللبناني من أجل تحقيق هذا الغرض.
وأشار إلى إتفاق خفض حدة التوتر في سوريا معتبراً إن الهدف من هذا الإتفاق الذي تحقق بدعم من إيران وروسيا وتركيا هو تثبيت الإستقرار في سوريا والتفرغ لمحاربة الإرهاب.
 
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0655 sec