اكد السفير الايراني الجديد لدى سلطنة عمان حجة الاسلام محمد رضا نوري شاهرودي، على رغبة البلدين في توطيد العلاقات الثنائية بشتى المجالات؛ منوها في ذات السياق بالقواسم المشتركة والتأريخية العريقة التي تجمع بين الجمهورية الاسلامية وسلطنة عمان.

جاءت تصريحات نوري شاهرودي هذه خلال حفل تقديم السفير الايراني الجديد أقامته السفارة الايرانية في مسقط تزامنا مع احتفالات النصف من شعبان ومولد الامام المنتظر المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف) نهاية الاسبوع الماضي.

واشاد السفير الايراني لدى سلطنة عمان بالنخب الايرانية المميزة المقيمة في عمان لكونها تشكل فرصة مؤاتية لترسيخ مزيد من العلاقات بين طهران ومسقط.

ولفت نوري شاهرودي الى الاهداف المرجوّة في إطار مهامه الجديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية الى جانب العلاقات السياسية والثقافية الجيدة بين البلدين؛ مبينا ان الآفاق المستقبلية للنشاط الاقتصادي الايراني في عمان تكمن في تحقيق زيادة بنسبة 5 أضعاف لحجم التبادل التجاري والاقتصادي والسلع غير النفطية في المستقبل القريب.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اشاد السفير الايراني الجديد في مسقط بالتواجد الملحمي للشعب الايراني في كافة ساحات البلاد، مؤكدا انه يشكل رصيدا كبيرا لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.