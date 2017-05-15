* توّج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة ببطولة آسيا في نسختها الثلاثين بعد ان حاز المصارع الايراني يدالله محبي على الذهبية في وزن الـ 125 كغم

التي اقيمت في الهند ولمدة يومين..

توّج المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة ببطولة آسيا في نسختها الثلاثين بعد ان حاز المصارع الايراني يدالله محبي على الذهبية في وزن الـ 125 كغم حيث فاز صباح الأحد، على منافسه الهندي سوميت بست نقاط في مقابل نقطتين، وكان المصارع محبي قد فاز على منافسة الصين في الجولة الاولى بـ 11 نقطة مقابل لاشيء وفي الجولة الثانية على منافسة المغولي بخمس نقاط مقابل نقطة، وفي مرحلة النصف النهائي فاز محبي على منافسه من كوريا الجنوبية، فتأهل الى الدور النهائي وفاز على منافسة الهندي.

وجاء هذا التتويج بتأهل مصارعيها بهنام احسان بور في وزن 61 كغم وعلي رضا كريمي في وزن 86 كغم ويد الله محبي في وزن 125 كغم الى النهائي وحامد رشيدي في وزن 70 كغم للتنافس على الميدالية البرونزية.

واصبحت ايران متوجة باللقب نظرا لفوز حسين شهبازي بالميدالية الفضية في وزن 97 كغم وثلاث برونزيات (رضا اطري وميثم نصيري وبهمن تيموري) وتسجيل 71 نقطة.

كما كان قد احرز المصارعون الايرانيون ميدالية فضية واحدة و3 ميداليات برونزية في اليوم الاول لبطولة آسيا بالمصارعة الحرة الجارية في الهند.

ففي وزن 97 كغم خسر حسين شهبازي 6-4 في النزال النهائي امام منافسه الاوزبكي ماكومد ابراكيم اوف الحائز على الميدالية البرونزية في دورة ريو الاولمبية.

وفي وزن 74 كغم حصل بهمن تيموري على الميدالية البرونزية بفوزه على الياباني سوباسا آسائي 10-0 .

وفي وزن 57 كغم حصل رضا اطري على الميدالية البرونزية ايضا بفوزه على الكوري الجنوبي كيم سانغ غون 5-4 .

وفي وزن 65 كغم تقلد ميثم نصيري الميدالية البرونزية كذلك بفوزه على الكوري الشمالي كوك غوانغ كيم 7-2 .

وأنطلقت بطولة آسيا للمصارعة الحرة 2017 السبت في العاصمة الهندية واختمت عصر الأحد.

وبذلك حاز المنتخب الايراني على 3 ذهبيات وفضية وثلاث برونزيات.