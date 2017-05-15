لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم ، السبت ، خلال اشتباكات مسلحة بين عشائر متناحرة بوسط الصومال.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية، أن الاشتباكات المسلحة أسفرت أيضا عن سقوط تسعة جرحى على الأقل، وذلك طبقا لما أعلنه حاكم إقليم "جلجدود" الصومالي، محمد علي.

وأشار راديو "صوت أمريكا" إلى أن الاشتباكات وقعت نتيجة الصراع بين العشائر على السيطرة على مناطق الرعى والأرض.

يشار إلى أن الصومال- التي تعيش على المساعدات الخارجية- تعاني في الوقت الراهن من جفاف حاد يدفع البلاد باستمرار إلى الوقوع في دائرة المجاعة.

من جانب آخر دعت الحكومة الأوغندية دول العالم إلى تعزيز الحرب على حركة الشباب الصومالية التي وصفها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بأنها العقبة الرئيسية أمام الصومال.

وأكد موسيفيني عزم بلاده مضاعفة جنودها المتواجدين في الصومال ليشاركوا في الحرب على حركة الشباب، وحث القيادة الصومالية على بذل جهودهم في بناء قوات وطنية قادرة على النهوض بالمسؤوليات الأمنية.