انطلقت الأحد، بالجزائر العاصمة، فعاليات الاجتماع الأول لآلية التعاون الشرطي الأفريقي (أفريبول) والتي تستمر حتى السادس عشر من مايو الجاري.

ويعقد الإتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة "أفريبول" الجمعية العامة الأولى، والتي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري بالتنسيق مع لجنة الإتحاد الإفريقي.

ويعد انعقاد الاجتماع بمثابة التأسيس الفعلي للأفريبول والذي يأتي بعد المصادقة على قوانينه من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أعمال القمة الـ28 العادية للإتحاد الإفريقي التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية يناير 2017.

ويشارك في أعمال هذا الاجتماع قادة الشرطة الأفارقة، ومسؤولو الهيئات الشرطية الاقليمية والدولية حيث سيتم خلاله مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة واللجنة المسيرة بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة للأفريبول، بالإضافة إلى تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية والدولية.