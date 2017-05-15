* تناولت قيادات حزب الله في خطاباتها تحضيرات الرياض لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة تهدف إلى جعل السعودية قاعدة لغرفة عمليات مركزية أميركية ضد إيران

تناولت قيادات حزب الله في خطاباتها تحضيرات الرياض لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في زيارة تهدف إلى جعل السعودية قاعدة لغرفة عمليات مركزية أميركية ضد إيران، وفي المقابل، شدد مسؤولو حزب الله على أن المشروع الصهيو- أميركي هُزم في سوريا شر هزيمة على أيدي الجيش السوري وحلفائه، كما هزمت "إسرائيل" في لبنان على أيدي مجاهدي المقاومة إبان عدوان 2006. وفي ظل الغليان الذي يشهده الإقليم.

كما جددت قيادات حزب الله التأكيد على أن النسبية هي الحل الإيجابي الوحيد في أفق الأزمة السياسية.

في السياق، رأى نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "مشروع التمديد سقط بالإجماع، بحيث لم يبق أحد إلا ولعنه.

وأضاف "بعد سقوط التمديد بالإجماع وبعد فقدان التوافق على قانون من كل القوانين المطروحة، لم يبق أمامنا إلا خياران، إما خيار القانون الجديد المبني على النسبية وإما الفراغ".