  • الإثنين ١٨ شعبان ١٤٣٨
  • الإثنين , مايو 15, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 193597 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 18:19 الاقسام: محليات  
الشرطة تلقي القبض على أحد كبار مهربي الهيروئين

الشرطة تلقي القبض على أحد كبار مهربي الهيروئين

أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة فارس (جنوب ايران) العميد أحمد علي كودرزي عن تفكيك عصابة دولية شهيرة لتهريب المخدرات في هذه المحافظة وإلقاء القبض على متزعمها الذي يطلق عليه لقب سلطان الهيروئين.
واوضح العميد كودرزي في تصريح للصحفيين ان العصابة كانت تنشط في مجال انتاج وتوزيع المخدرات في عدد من محافظات البلاد بالاضافة الى احدى دول الجوار.
وتابع القائد العسكري الايراني، ان عملية تفكيك العصابة تضمنت ضبط 400 كيلوغرام من مادة الهيروئين بالاضافة الى الشاحنة المحملة والسيارة المساندة لها، والقاء القبض على متزعم العصابة ومساعده.
ولفت العميد كودرزي الى ان قوات الامن الداخلي في محافظة فارس تمكنت ومنذ بداية العام الايراني الجديد (في 21 اذار / مارس 2017) من ضبط 4 اطنان و500 كيلوغرام من انواع المخدرات ومصادرة 124 سيارة واعتقال الفين و434 متهما.
وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية، تطرق قائد قوات الشرطة في محافظة فارس الى موضوع الانتخابات القادمة في ايران؛ مبينا ان ما يقرب عن 20 الفا من قوات الامن الداخلي جنّدوا للحفاظ على أمن الانتخابات؛ داعيا اهالي محافظة فارس الى التعاون مع هذه القوات.
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0663 sec