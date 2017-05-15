أعلن قائد قوات الشرطة في محافظة فارس (جنوب ايران) العميد أحمد علي كودرزي عن تفكيك عصابة دولية شهيرة لتهريب المخدرات في هذه المحافظة وإلقاء القبض على متزعمها الذي يطلق عليه لقب سلطان الهيروئين.

واوضح العميد كودرزي في تصريح للصحفيين ان العصابة كانت تنشط في مجال انتاج وتوزيع المخدرات في عدد من محافظات البلاد بالاضافة الى احدى دول الجوار.

وتابع القائد العسكري الايراني، ان عملية تفكيك العصابة تضمنت ضبط 400 كيلوغرام من مادة الهيروئين بالاضافة الى الشاحنة المحملة والسيارة المساندة لها، والقاء القبض على متزعم العصابة ومساعده.

ولفت العميد كودرزي الى ان قوات الامن الداخلي في محافظة فارس تمكنت ومنذ بداية العام الايراني الجديد (في 21 اذار / مارس 2017) من ضبط 4 اطنان و500 كيلوغرام من انواع المخدرات ومصادرة 124 سيارة واعتقال الفين و434 متهما.

وفي جانب اخر من تصريحاته الصحفية، تطرق قائد قوات الشرطة في محافظة فارس الى موضوع الانتخابات القادمة في ايران؛ مبينا ان ما يقرب عن 20 الفا من قوات الامن الداخلي جنّدوا للحفاظ على أمن الانتخابات؛ داعيا اهالي محافظة فارس الى التعاون مع هذه القوات.