قالت الشرطة اليونانية: إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرون إثر خروج قطار عن القضبان واقتحامه منزلا في شمال البلاد مساء السبت.

وقالت شركة القطارات اليونانية (ترينوسي) إن القطار الذي كان يقل 70 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم كان متجها من أثينا إلى سالانيك ثاني أكبر مدن اليونان عندما خرج عن القضبان في بلدة أديندرو الواقعة على بعد نحو 37 كيلومترا. واصطدمت عربتان على الأقل بالطابق الأرضي لمنزل في حين انقلبت عربات أخرى وتحطمت نوافذها.