أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في معرفة الحقيقة بشأن هجمات الهاكرز خلال الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2016.

وقال دونالد ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز السبت: "إذا كانت هجمات الهاكرز وقعت فعلا، فمن قام بها؟ أريد أن أعرف الحقيقة".

وشدد ترامب على رغبته في الوصول إلى جذور الموضوع وأكد أنه لن يعيق التحقيق الجاري في هذا المجال من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجلس النواب بالكونغرس.

وقال: أود أن يجري التحقيق بسرعة. وأنا يهمني أكثر أن يتم التحقيق بشكل نزيه.

وألمح ترامب كذلك بأنه ليس من الضروري تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في "تدخل روسيا" بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وشدد على عدم وجود أي شيء يربطه بروسيا.

وكان الكرملين قد أنكر مرارا وجود أي علاقة لروسيا في الهجمات السبرانية المزعومة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" إنه يجهل أسباب الضجة الإعلامية التي أثارها نشر صور من لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع هذا الأسبوع.

وأضاف لافروف: البيت الأبيض أوضح أنه لم تكن هناك أية فضيحة. ويذكر موقعهم أن كل شيء كان متفقا عليه، كما يكون الأمر بالنسبة لوزراء آخرين.

وظهر في الإعلام الأمريكي جدل ساخن بشأن حضور الصحافة في لقاء ترامب مع لافروف في 10 مايو/أيار، بعد أن نشرت الخارجية الروسية صورا لترامب يتصافح مع لافروف والسفير الروسي لدى واشنطن سيرغي كيسلياك، ما أثار استياء بعض الصحفيين الأمريكيين الذين اشتكوا من منعهم تغطية اللقاء.

هذا ونقل مراسل "سي إن إن" عن مسؤول لم يكشف اسمه، أن البيت الأبيض كان غير مرتاح لنشر الصور.

وكانت ماريا زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية، أشارت إلى أن موسكو قدمت أسماء المصورين للجانب الأمريكي مسبقا، ولم يصدر عن واشنطن أي طلب بعدم نشر الصور.