شهدت مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا الألمانيه إقبالا كثيفا من المواطنين على التصويت في الإنتخابات البرلمانية للمقاطعة.

ويأمل حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إلحاق الهزيمة يوم الأحد، بالاشتراكيين الديموقراطيين في معقلهم رينانيا شمال فستفاليا، في اقتراع يشكل اختبارا بالغ الأهمية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في سبتمبر.

ويفترض أن ينتخب أكثر من 13 مليون مقترع أي خمس الناخبين المسجلين في ألمانيا" البرلمان الجديد في هذه المقاطعة التي تضم أكبر عدد من السكان.

وسيشكل فوز المحافظين في الاتحاد الديموقراطي المسيحي وحتى تقارب في النتائج بين الحزبين، ضربة للاشتراكيين الديموقراطيين وزعيمهم مارتن شولتز الذي يطمح إلى التفوق على ميركل في انتخابات الخريف وحرمانها بذلك من ولاية رابعة.

بالنسبة لميركل، يبشر الاقتراع بالخير. فاستطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى تعادل الحزبين الكبيرين في المقاطعة، بينما كان الاشتراكيون الديمقراطيون يتقدمون 13 نقطة على المحافظين في 2012.

وبالنسبة للحزب الاشتراكي الديموقراطي، هذا الفوز ضروري بعد هزيمتيه في الربيع في مقاطعتي السار وشليسفيج-هولشتاين. وهزيمة جديدة في معقله التاريخي ستضر بالتأكيد بفرص فوزه في الانتخابات التشريعية العامة، كما ترى وسائل إعلام ومحللون.

وبدأ شولتز متفائلا الخميس بتأكيده أمام أنصاره في رينانيا: أحيانا نربح وأحيانا نخسر وانطباعي أن الأحد سيكون يوما نقول فيه لقد ربحنا.

ويمكن لفوز الاشتراكيين الديموقراطيين أن ينعش حملة الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي الذي تتقدم عليه ميركل بفارق كبير في استطلاعات الرأي. وقبل أسابيع فقط كان يسجل تقدما كبيرا حتى أنه بدا قادرا على التفوق على المستشارة الألمانية.

ولخصت مجلة "دير شبيجل" الأسبوعية لوضع بالقول أنه إذا فازت الرئيسة الاشتراكية الديموقراطية لرينانيا هانولوري كرافت "فان فرص الحزب الاشتراكي الديموقراطي في استعادة المستشارية ستزداد، واذا خسرت فهذا سيعني أن قطار شولتز توقف".

وقال الخبير السياسي" أوسكار نيدرماير" أن الهزيمة ستشكل كارثة رمزية للاشتراكيين الديموقراطيين الذين قد يكون عليهم في هذه الحالة "دفن الآمال في وصول مارتن شولتز إلى المستشارية".

وأكد فولفجانج بارتفوردر (67 عاما) رئيس البلدية المحافظ السابق في المقاطعة "في منطقة يفترض أن يتقدم فيها الحزب الاشتراكي الديموقراطي عشر نقاط على الاتحاد المسيحي الديموقراطي، اذا حققنا تعادلا فان ذلك سيكون إشارة قوية للانتخابات التشريعية".