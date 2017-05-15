تأكيدا على اهمية مشاركة الشعب في الانتخابات الرئاسية، اعلن امين المجلس الاعلى للحوزة العلمية في مدينة قم آية الله مرتضي مقتدايي، ان سماحة قائد الثورة الاسلامية يرى ان الاقبال على صناديق الاقتراع هو السبيل الوحيد للتصدي للاعداء اللدودين للثورة الاسلامية.

واضاف آية الله مقتدايي يوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، ان المشاركة في الانتخابات، هو واجب ديني مستندا بذلك الى ما قاله الامام الخميني(رض) بان المشاركة في الانتخابات من اهم الواجبات داعيا الشعب الايراني الى الاهتمام بأهمية هذا الموضوع.

وتابع قائلا ان سماحة قائد الثورة الاسلامية و من خلال قيادته الحكيمة تمكن من صيانة الجمهورية الاسلامية الايرانية في منطقة تعصف بها الحروب و تعاني من سفك الدماء.

واضاف ان سماحة القائد طالما يؤكد على المشاركة الجماهيرية في الانتخابات من منطلق ادراكه بأن الاعداء يسعون الى بث الخلافات للاطاحة بنظام الجمهورية الاسلامية. واعرب عن امله بالمشاركة الواسعة للشعب الايراني في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 19 ايار/مايو الجاري.