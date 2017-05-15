قال مولوي عبد الحميد خطيب الجمعة وإمام مسجد مكي لاهل السنة في مدينة زاهدان بمحافظة سيستان ولوجستان (جنوب شرق البلاد)، قال ان كافة المواطنين من اهل السنة سيشاركون بكل رغبة في الانتخابات القادمة.

ونفى الشيخ عبد الحميد في حوار خاص مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء يوم الاحد، نفى كافة الشائعات والمزاعم التي يروج لها اعداء ايران الاسلامية بشأن عدم مشاركة المواطنين البلوتش واهل السنة في الانتخابات، قائلا ان اهل السنة وخاصة المواطنين البلوتش الذين يقطنون في محافظة سيستان وبلوجستان يحرصون على المشاركة بانسجام في الانتخابات؛ ومؤكدا نحن نؤمن بضرورة الدفاع عن الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وتابع، كما ان النخب ورجال الدين السنة يبذلون جهودا متواصلة لتحفيز كافة ابناء الشعب للمشاركة في الانتخابات.

وشدّد العالم السني البارز على تواجد الجميع في كافة ساحات البلاد، والإعلان عن مطالبهم المشروعة والمنطقية؛ لافتا في ذات السياق الى تأسيس مجلس ستراتيجي لاهل السنة من كافة انحاء البلاد في طهران للحوار مع المترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة والمقربين منهم للتعرف على برامجهم واستعراض المشاكل والقضايا معهم.

وفي جانب آخر من تصريحاته، اشاد مولوي اسماعيل زهي بجهود حكومة الرئيس روحاني؛ وقال انه رغم كافة الاشكالات والثغرات الملحوظة لكن النقاط الايجابية للحكومة الحالية تفوق السلبيات؛ مؤكدا في الوقت نفسه انه شخصيا لم يعلن عن تحيزه لأي مرشح رئاسي حتى الان.

بدوره دعا امين عام الاتحاد العالمي للاثوريين «يوناتن بت كليا»، الشعب الايراني الى المشاركة الحماسية في الانتخابات الرئاسية المقرر الجمعة المقبل 19ايار/ مايو الجاري، واكد سنثبت للعالم بان الشعب الايراني الواعي سيسجل حضورا في أي مناسبة ثورية بما فيها الانتخابات.

وفي بيان اصدره يوم الاحد اضاف بت كليا و هو ممثل الاثوريين في مجلس الشورى الاسلامي، ، انه و في هذه البرهة الحساسة من تاريخ الثورة الاسلامية، سيخلق الشعب الايراني ملحمة اخرى من خلال اقباله الواسع على صناديق الاقتراع موكدا ان الاثوريين سيسجلون مشاركتهم الملحمية في هذه المناسبة.

واعرب عن ثقته بان المجتمع الاثوري سيثبت تضامنه مع جميع اطياف الشعب الايراني من خلال مشاركته في الانتخابات و دعا الاثوريين الى مرافقة الشعب الايراني العظيم في الاقبال على صناديق الاقتراع.

وستجري انتخابات إيران الرئاسية 2017 و هي الدورة الثانية عشر من الإنتخابات الرئاسية في إيران في التاسع عشر من شهر مايو المقبل، وذلك تزامنا مع الدورة الخامسة لانتخابات المجالس البلدية والقروية والانتخابات التكميلية لمجلس الشورى الإسلامي.