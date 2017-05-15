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رقم الخبر: 193590 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 17:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
وزير العلوم يعلن تجهيز 10 مختبرات علمية مشتركة بين ايران ودول المنطقة

وزير العلوم يعلن تجهيز 10 مختبرات علمية مشتركة بين ايران ودول المنطقة

كشف وزير العلوم عن تجهيز 10 مختبرات من أجل التعاون العلمي بين إيران ودول المنطقة.
وأشار وزير العلوم محمد فرهادي الى أن حصة إيران من إنتاج العلم في العالم ارتفعت من 1.8 % الى 2.2%، كاشفا إلى أن حجم المقالات الايرانيّة التي تنتشر في المجلات العالمية المعتبرة قد تضاعفت ثلاثة مرات.
وأضاف فرهادي: ارتفع عدد العلماء الايرانيين على صعيد العالم بنسبة 40 بالمئة حيث يبلغ عدد العلماء الايرانيين في العالم حوالي ال 200 عالم، كما حققنا تطورا في مجال نشر المقالات في المجلات ذات معيار ISI بنسبة 36 بالمئة ليكون نصيبنا حوالي 42 ألف مقالة علمية.
ولفت إلى أن إيران تحتلّ المركز الأول بين دول المنطقة والعالم الاسلامي حسب تصنيف موقع "سكوبوست" كما نوّه إلى أن إيران استطاعت تصدير 94 تقنية تكنولوجية في الأشهر ال 6 الأولى من العام 2016 عبر مراكز العلوم والتقنيات التكنولوجية بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار.
وفي السّياق نفسه كشف وزير العلوم والتكنولوجيا الايراني عن تجهيز 10 مختبرات للتعاون بين ايران ودول المنطقة وقال أن هذه المختبرات ستكون في داخل البلاد.
واختتم فرهادي مشيرا أن التعاون بين الجامعات الايرانية والدولية تتطور بشكل مستمر ومتسارع وذلك عبر التبادل بين طلاب الجامعات وأساتذتها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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