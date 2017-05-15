أكد النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري" على ضرورة ايصال الإغاثات اللازمة للضحايا والمصابين وتعويضهم الخسائر المادية التي خلفها الزلزال.

و اجرى ، ان "اسحاق جهانغيري"، اتصال هاتفي مع محافظ "خراسان الشمالية" الواقعة شمال شرق ايران، حيث تلقى عبرها آخر الاخبار والمعلومات عن الاضرار التي خلفها الزلزال الذي ضرب هذه المنطقة يوم البارحة وكيفة التعامل مع الاوضاع هناك.

وطالب جميع قوات الاغاثة في شمالي محافظة خراسان، بأن يحتشدوا ويتسرعوا بمعالجة الجرحى والمصابين وأن يبذلوا كافة جهودهم لاغاثة المتضررين جراء هذا الزلزال.

وقدم جهانغيري تعازيه الحارة لعوائل ضحايا هذه الكارثة مع تمنى الشفاء والسلامة الكاملة للجرحى المصابين، مؤكدا على ضرورة تعويض جميع الخسائر المادية التي اصابت المتضررين خلال الزلزال.

بدوره اعلن مساعد شؤون الاغاثة والانقاذ بجمعية الهلال الأحمر في محافظة خراسان الشمالية ان شخصين لقيا مصرعهما فيما تمكنت فرق الرد السريع للاغاثة والانقاذ من انقاذ 19 شخصا من تحت الانقاض اثر الهزة الارضية التي ضربت المحافظة مساء السبت.

وقال حسين عظيمي في تصريح له فجر الاحد، ان 150 شخصا راجعوا المستشفيات حيث تمت معالجتهم من الإصبات التي لحقت بهم.

واوضح بأن تقارير واصلة تفيد بان 12 قرية تابعة لمدن بجنورد ومانة وسملقان قد تعرضت الى اضرار مادية حيث تم ايفاد فرق الاغاثة والانقاذ اليها.

وكان مساعد التنسيق لشؤون الإعمار في محافظة خراسان الشمالية محمد حسين علي نيا قد صرح بان الهزة الارضية التي ضربت مناطق في المحافظة مساء السبت اسفرت عن بعض الاصابات والخسائر التي لحقت بالوحدات السكنية في بعض القري التابعة لمدن بجنورد ومانة وسملقان.

وقال علي نيا في تصريح لمراسل وكالة ارنا فجر يوم الاحد، ان هذه الهزة الارضية الحقت خسائر بالوحدات السكنية في قرى قصر قجر وبوربور وقرة جاي وبيدك ولنكر بنسب تتراوح بين 20 الى 50 بالمائة.

من جانبه و بعد وقوع زلزال مساء السبت والذي ضرب بعض المناطق في خراسان الشمالية (شمال شرق) و ادى الى مصرع شخصين ، ضربت لحد الان 25 هزة ارضية هذه المدينة.

وافاد موقع الاعلام في مركز رصد الزلازل في موسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان قوة هذه الهزات الارتدادية تراوحت بين 1.5 و 3.5 درجة على مقياس ريختر.

يذكر ان هزة ارضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر ضربت مناطق في محافظة خراسان الشمالية في الساعة العاشرة والنصف و 38 ثانية من مساء السبت (السادسة و 38 ثانية مساء بتوقيت غرينتش)