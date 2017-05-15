أعلن تقرير أصدره البنك الدولي إن السودان تقدم إلى المركز الثالث على مستوى القارة الإفريقية من حيث إنتاج الذهب، متفوقاً على مالي.

وقدر تقرير البنك الدولي إنتاج السودان من الذهب في العام 2016 بـ82 طناً، مقابل 53 طناً لمالي.

وحسب هيئة (بريتون وودز)، حقق السودان المرتبة الثالثة بعد جنوب إفريقيا وغانا، بعد انخفاض إنتاج مالي من الذهب بسبب الأزمة التي عاشتها في 2012، مما تسبب بخسائر كبيرة لشركات إنتاج الذهب هناك.

و(بريتون وودز) نظام إدارة نقدي أسس قواعد للعلاقات التجارية والمالية بين الدول الصناعية الكبرى في العالم منذ 1944.

وتقول الحكومة السودانية إن إنتاجها من الذهب وصل إلى 4ر93 طن في العام 2016، مقابل 82 طن في 2015. وينتشر الذهب في السودان في أكثر من 800 موقع على مستوى ولايات البلاد.

ويعول السودان على الذهب، كمصدر أساسي للنقد الأجنبي بعد فقدانه لثلاثة أرباع عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011.