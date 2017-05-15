أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، زيادة ضخ كميات البنزين بأنواعه في السوق المحلية من 20 مليون لتر إلى 25 مليون لتر يومياً، بزيادة 20%.

وتعتزم الوزارة، وفق بيان صادر عنها اليوم الأحد، زيادة ضخ كميات السولار من 50 مليون لتر إلى 55 مليون لتر سولار يومياً، بزيادة نسبتها 10%. وأوضحت أن قرارها يأتي في إطار استعدادات قطاع البترول، لتأمين وتوفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والغازات الطبيعية، لشهر رمضان وعيد الفطر ودخول فصل الصيف.

وقررت الوزارة ضخ مليون أسطوانة بوتاجاز (المنزلي) يومياً، خلال رمضان المقبل وتشغيل مصانع تعبئة البوتاجاز على مستوى البلاد بكامل طاقتها الإنتاجية، وضخ 132 مليون متر مكعب وقود مكافئ يومياً وتكوين أرصدة استراتيجية من الوقود بمحطات الكهرباء، لتأمين متطلبات تشغيلها.

وبشكل سنوي، تعاني مصر من أزمة شح معروض بعض أصناف المحروقات في السوق المحلية خلال شهر رمضان، وفصل الصيف، ما يدفع أسعارها إلى الصعود.