هبطت ست بورصات عربية بقيادة الكويت في تداولات الأسبوع الماضي، متجاهلة مكاسب أسواق النفط العالمية، وارتدادها صعوداً أعلى حاجز 50 دولاراً للبرميل.

وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لشركة (الفجر) للاستشارات المالية، ومقرها مصر: (يبدو أن أسواق الأسهم ما تزال تفتقر لمحفزات، إذ هبطت معظمها رغم معاودة صعود النفط وارتداده أعلى 50 دولاراً للبرميل).

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز الأسبوع الماضي بنسبة 6ر3% إلى 84ر50 دولار للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي (نايمكس) تسليم مايو/ أيار بنسبة 5ر3%، وهي أول مكاسب أسبوعية منذ شهر، لتغلق عند 84ر47 دولار للبرميل.

وتباينت مؤشرات الكويت الرئيسية الثلاثة، ونزل المؤشر السعري بنسبة 89ر1% إلى 47ر6670 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 42ر0% إلى 71ر400 نقطة، فيما أغلق مؤشر (كويت 15) للأسهم القيادية رابحاً ما نسبته 52ر0% إلى 07ر911 نقطة وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 110 ملايين دينار (360 مليون دولار).

وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 81ر1% إلى 09ر1307 نقطة، مع تضررها من هبوط مؤشر قطاع البنوك بنسبة 93ر2% والاستثمار بنسبة 91ر0% والسياحة بنسبة 6ر0%.

وهبطت بورصة مسقط بنسبة 8ر0% إلى 14ر5432 نقطة، مدفوعة بنزول أسهم مثل (الخليجية للاستثمار) بنسبة 11ر11% و(عمان والإمارات) بنسبة 92ر9% و(نسيج عمان) بنسبة 57ر9%.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع تراجع مؤشرها الرئيسي (تأسي) بنسبة 6ر0% إلى 51ر6882 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 6ر7 مليار ريال (03ر2 مليار دولار) مع انخفاض أسهم قطاع المواد الأساسية بنحو 1%.

ونزلت بورصة الأردن بنسبة 16ر0% إلى 9ر2158 نقطة تحت وطأة تراجع بعض الأسهم القيادية في قطاع الخدمات. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 19ر0% إلى 28ر4608 نقطة، مع تراجع أسهم مثل (أبوظبي الأول) بنسبة 2ر2% و(الاتحاد الوطني) بنسبة 11ر3% و(أبوظبي التجاري) بنسبة 8ر3%. فيما زاد مؤشر بورصة دبي المجاورة بنحو هامشي مع صعوده بنحو 01ر0% إلى 19ر3420 نقطة بفضل مكاسب أسهم القطاع العقاري يتصدرها سهمي (إعمار العقارية) و(إعمار مولز).

وصعدت بورصة قطر بنسبة 74ر1% إلى 84ر10110 نقطة، وربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 48ر8 مليار ريال (3ر2 مليار دولار)، مع ارتفاع أسهم 25 شركة من إجمالي 44 جرى التداول عليهم.

وزادت بورصة مصر بنسبة 55ر1% إلى 98ر12906 نقطة، مع ارتفاع سهم (البنك التجاري الدولي)، صاحب الوزن الأكبر في مؤشر السوق الرئيسي، بنسبة 03ر2%، وسط عمليات شرائية من قبل الأجانب.