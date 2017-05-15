أعلنت شركة (رينو) الفرنسية لتصنيع السيارات، السبت، أنها أوقفت الإنتاج في عدد من مصانعها، بعد تعرضها لهجوم إلكتروني استهدف حواسيبها.

وحسب صحيفة (لو باريزيان) الفرنسية، فان مجموعة (رينو)، قررت إيقاف الإنتاج في عدة مصانع في فرنسا كتدبير احترازي لمنع انتشار فايروس (الفدية الخبيثة).

في سياق متصل، أعلنت شركة (نيسان) اليابانية لإنتاج السيارات تعرض مصنعها في بريطانيا للهجوم الإلكتروني ذاته. وقالت الشركة في بيان، يوم السبت، إن (مثل العديد من المؤسسات، تعرض مصنعنا في بريطانيا لهجوم الفدية الخبيثة، وتأثرت بعض أنظمتنا من الهجوم منذ مساء الجمعة).

وتعرضت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في نحو 100 دولة، الجمعة، لهجوم برمجيات (الفدية الخبيثة). وشفر البرنامج بيانات أجهزة الكمبيوتر وطالب بمبالغ مالية مابين 300 و600 دولار كي تعود الأجهزة للعمل بشكل طبيعي.

وأعلنت روسيا إنها حددت موضع انطلاق هجوم (الفدية الخبيثة)، وقالت ان العمل جار للقضاء عليه، دون تقديم توضيحات أخرى.