قال المشرف على معاونية تطوير أسواق الصادرات في مؤسسة تطوير التجارة الايرانية: ان قيمة 20 سلعة مصدرة الى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 28 إلى 100 بالمائة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات الخمس الماضية قبل تنفيذ الاتفاق النووي.

وأضاف ميرهادي سيدي، في حديث مع مراسل (إرنا)، اليوم الأحد: ان القيود التجارية أمام صادرات ايران الى الدول الأخرى رفعت تدريجياً بعد تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي). وصرح بأن الاتفاق النووي ساعد في إقرار الصادرات مرة أخرى الى مختلف الأسواق وكذلك الأسواق التقليدية (التي تعرضت الى خفض حجم الصادرات في فترة الحظر).

وقال سيدي: ان سوق الاتحاد الأوروبي من أهم الأهداف التصديرية للبلاد، وقد خرج من قائمة صادرات ايران خلال السنوات الماضية بسبب الحظر والضغوط الاقتصادية، أما خلال العام الماضي فقد سجلت صادرات 20 سلعة الى الاتحاد الأوروبي نمواً من حيث القيمة وباتت الأهداف التصديرية أكثر تنوعاً.

وأعلن سيدي بأن الحديد والصلب المسطح كان في القائمة الأولى من السلع المصدرة الى الاتحاد الأوروبي وبلغت قيمة صادراته 66 مليون دولار خلال العام الماضي، فيما كان معدل قيمة صادراته خلال السنوات الخمس الماضية 17 مليون دولار .وأوضح بأن هذه المنتجات سجلت نمواً بنسبة 58 بالمائة مقارنة للسنوات الخمس الماضية وتصدر حالياً الى بريطانيا وايطاليا وبلجيكا وبولندا واسبانيا.

كما أشار سيدي الى نمو قيمة صادرات مكثفات الغاز بنسبة 100 بالمائة وبقيمة 41 مليون دولار الى هولندا ومالطا، وتصدير الزيوت الخفيفة ما عدا البنزين سجل هو الآخر نمواً بنسبة 100 بالمائة وبقيمة 25 مليون دولار الى هولندا، والميثانول بنسبة 28 بالمائة وبقيمة 16 مليون دولار الى ايطاليا .