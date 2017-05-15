أعلن المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة الأفغانية، مسافر قوفندي، ان العلاقات التجارية بين كابول وطهران شهدت تطوراً كبيراً على مر السنوات الثلاث الماضية سيما بعد توصل ايران الى الاتفاق النووي مع الغرب، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو ملياري دولار.

وأضاف قوقندي، اليوم الأحد، في حديث لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان حجم التبادل التجاري بين أفغانستان وايران زاد بنسبة ضعفين مقارنة عما كان عليه قبل ثلاث سنوات. كما أشار الى تمتين العلاقات الثنائية في مجال الترانزيت، وأضاف: ان الرئيسين الأفغاني والايراني بذلا جهوداً حثيثة لتعزيز هذه العلاقات تجسدت ثمارها في عقد إتفاق جابهار بين البلدين.

وإتفاق جابهار هو إتفاق ثلاثي تم عقده قبل سنة برعاية الرئيس روحاني، والرئيس الأفغاني محمد أشرف غني، الى جانب رئيس الوزراء الهندي نارندرا دامورداس مودي بهدف إنشاء ممر دولي في المنطقة.

وتابع قوقندي قائلاً: ان العلاقات بين أفغانستان وايران شهدت تطوراً ملحوظاً في مجال الاستثمار، كما ان مشروع مد شبكة السكك الحديد بين خواف - هرات مستمر ويعد خطوة هامة في مسار تمتين العلاقات التجارية والترانزيت بين البلدين.