أعلن مدير عام الشؤون العربية والأفريقية في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة، شهرام خاصي بور، ان ايران وجنوب أفريقيا ترسمان آفاق التبادل التجاري لبلوغه نحو ملياري دولار حتى عام 2021.

وأضاف خاصي بور، اليوم الأحد، في الاجتماع التجاري المشترك بين ايران وافريقيا بطهران: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تولي إهتماماً خاصاً لتوثيق التعاون التجاري مع جنوب أفريقيا وتعتبرها من الدول المرشحة لتعزيز العلاقات في أفريقيا. وأضاف: ان جنوب أفريقيا تحظى بموقع مهم في السوق الأفريقية كونها من أعضاء مجموعة (بريكس) الدولية التي تضم أيضاً البرازيل وروسيا والهند والصين.

وتأكيداً على أهمية الموقع الاقتصادي الايراني، أوضح خاصي بور ان ايران تحتل المركز الثامن عشر ضمن القوى الاقتصادية العظمى في العالم، إذ يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي تريليون دولار الى جانب ما تتمتع به من الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وارتباطها بأسواق الدول المجاورة. وصرح قائلاً: ان مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية لا تتناسب مع التعاون الثقافي والسياسي الوثيق بين البلدين.

هذا ووصل الى طهران يوم السبت وفد تجاري وصناعي من جنوب أفريقيا لإجراء محادثات بشأن التعاون الثنائي في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك مع كبار المسؤولين في ايران.

ومن المواضيع التي بحثها الوفد في زيارته لطهران، تبادل السلع والخدمات بين البلدين. وعليه عقد اجتماع مشترك اليوم الأحد بمشاركة التجار وأصحاب الصناعات في جنوب أفريقيا مع نظرائهم الايرانيين. وبحسب التقارير ذات الصلة، تابع الوفد في زيارته الى ايران التعهدات التي أبرمت خلال زيارة رئيس الجمهورية في هذا البلد جاكوب زوما لطهران، كما سيبحث مع المسؤولين الايرانيين سبل التعاون الثنائي على صعيد النفط والغاز والمواد الكيماوية والغسولات والمنتجات الغذائية والأجهزة الإلكترونية للطائرات والصلب والبناء والبيئة ومعدات تحلية المياه ولحوم الطيور والشاحنات .

وأعلن الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة في محافظة ألبرز (شمال ايران)، مسعود قاسمي، عن زيارة وفد جنوب أفريقيا للمحافظة يوم السبت، ومحادثاته مع عدد من التجار وأصحاب الصناعات في هذه المحافظة الايرانية.