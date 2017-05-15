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رقم الخبر: 193581 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 17:34 الاقسام: محليات  
ايران ستقوم بتدشين مركز في العراق لمكافحة الغبار والاتربة

ايران ستقوم بتدشين مركز في العراق لمكافحة الغبار والاتربة

اعلنت مساعدة رئيس الجمهورية رئيسة منظمة الحفاظ على البيئة الايرانية معصومة ابتكار، بان ايران ستقوم بتدشين مركز في العراق للتدريب ورفع مستوى الجهوزية لمكافحة الغبار والاتربة العالقة في الجو.
وقالت ابتكار خلال اجتماع مجلس التخطيط في محافظة كردستان بمدينة سنندج، لقد بدانا المحادثات مع العراق خلال الشهر الماضي وسيتم التوصل الى اتفاق نهائي في غضون الايام القادمة.
واضافت، انه فضلا عن ذلك ستتم اقامة مزرعة تدريبية وقمنا باعداد اجراءاتها التمهيدية.
واوضحت بان الحكومة العراقية اعلنت استعدادها للعمل في مجال السيطرة على الغبار والاتربة في ضوء تحسن الظروف الامنية في هذا البلد.
واشارت الى ان هنالك 8 ملايين هكتار من الاراضي التي تواجه ازمة بيئية في العراق واضافت، ان العراق اعلن استعداده لمزاولة النشاط في مجال احياء المستنقعات والاهوار وزراعة الشتلات وتثبيت التربة.
واشارت الى ان ايران طرحت على المستوى الدولي قضية الغبار والاتربة واصدرت الامم المتحدة عدة قرارات في هذا المجال وقالت، ان اول مؤتمر دولي حول الغبار والاتربة سيقام في طهران في غضون شهرين.
واعتبرت ابتكار ان السبب الاساس وراء معضلة الغبار والاتربة في المنطقة هو بناء عدة سدود في تركيا، وقالت، ان الحكومة الايرانية لفتت انظار تركيا الى هذه القضية منذ 3 اعوام باستمرار الا ان بناء السدود قد شارف على الانتهاء.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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