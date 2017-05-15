أنتجت إيران 68 ألفاً و74 سيارة غضون 21 مارس/ آذار حتى 20 أبريل/ نيسان 2017، مسجلة نمواً بنسبة 20% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشكل سيارات الركاب 64 ألفاً و574 سيارة من إجمالي منتجات ايران من أنواع السيارات، حيث سجلت نمواً بنسبة 9ر23% مقارنة مع الفترة السابقة.

كما تم تصنيع 465 شاحنة و63 حافلة و47 حافلة صغيرة، وسجلت نمواً بنسبة 3ر6% و9ر90% و5ر261% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.