وقال بابك أحمدي، مساء السبت، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): انه وفقاً لهذه الإتفاقية ستنتج 4900 عربة لنقل السلع في ثلاث شركات داخلية لصناعة العربات من خلال المصادر المالية الأجنبية وذلك بإستثمار روسي يصل الى 250 مليون يورو، كما ان 1100 عربة ستستورد من الخارج.

وأشار أحمدي الى إقامة المعرض الدولي الخامس للنقل السككي والصناعة والأجهزة والخدمات المرتبطة بها في 15 أيار الجاري لمدة أربعة أيام في طهران ابتداء من اليوم الاثنين، وقال: ان هذا المعرض هو ثاني معرض دولي كبير في مجال سكك الحديد في العالم تشارك فيه 160 شركة داخلية و130 شركة أجنبية من 16 بلداً في العالم والتي ستعرض آخر منجزاتها في مجال سكك الحديد.