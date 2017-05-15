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رقم الخبر: 193579 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 17:51 الاقسام: اقتصاد  
إيران تبرم إتفاقية شراء وإنتاج ستة آلاف عربة لنقل السلع
خلال المعرض الدولي الخامس للنقل السككي في طهران

إيران تبرم إتفاقية شراء وإنتاج ستة آلاف عربة لنقل السلع

قال مساعد شركة سكك الحديد الايرانية: ان إتفاقية شراء وإنتاج 6 آلاف عربة لنقل السلع ستبرم تزامناً مع إقامة المعرض الدولي الخامس للنقل السككي .

وقال بابك أحمدي، مساء السبت، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): انه وفقاً لهذه الإتفاقية ستنتج 4900 عربة لنقل السلع في ثلاث شركات داخلية لصناعة العربات من خلال المصادر المالية الأجنبية وذلك بإستثمار روسي يصل الى 250 مليون يورو، كما ان 1100 عربة ستستورد من الخارج.

وأشار أحمدي الى إقامة المعرض الدولي الخامس للنقل السككي والصناعة والأجهزة والخدمات المرتبطة بها في 15 أيار الجاري لمدة أربعة أيام في طهران ابتداء من اليوم الاثنين، وقال: ان هذا المعرض هو ثاني معرض دولي كبير في مجال سكك الحديد في العالم تشارك فيه 160 شركة داخلية و130 شركة أجنبية من 16 بلداً في العالم والتي ستعرض آخر منجزاتها في مجال سكك الحديد.

 
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