اكد وزير العدل مصطفى بورمحمدي ان صوت الشعب امانة في اعناق المسؤولين وهو حق الناس داعيا مسؤولي البلاد الى الحفاظ على الاصوات وطمأنة الشعب.

واضاف بورمحمدي يوم الاحد في حديث لمراسل ارنا، انه يتعين على مسؤولي البلاد التحضير لاجراء الانتخابات وضمان الأمن حتى يتمكن الشعب من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات الرئاسية.

كما دعا الى فرز الاصوات على وجه السرعة واعلان النتائج للشعب الايراني.

وصرح الوزير بورمحمدي بأن الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتمد على الشعب وتواجده في كافة الأصعدة وأن الايرانيين التفوا حول الامام الخميني(رض) عند تاسيس الجمهورية الاسلامية.

وتابع بالقول لولا مشاركة الشعب الايراني لما انتصرت الثورة الاسلامية في عام 1979 مؤكدا ان الشعب الايراني سيسجل ملحمة أخرى في 19 ايار/مايو الجاري.