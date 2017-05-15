قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بريطانيا حميد بعيدي نجاد اليوم الاحد، انه تم اعداد التحضيرات المناسبة لادلاء الايرانيين المقيمين في بريطانيا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية.

وكتب بعيدي نجاد على صفحته على التيلغرام، نبذل كل الجهد من اجل اظهار الانتخابات بشكل جيد ولإبراز التضامن والوحدة بين جميع الايرانيين.

وصرح بان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في لندن تفتخر بتوفير جميع التحضيرات اللازمة لمشاركة الايرانيين المقيمين في بريطانيا في الانتخابات الرئاسية.

وقال انه ولاجل الاجراء الافضل للانتخابات، سنعمل على الافادة من جميع المراكز الثقافية الايرانية في بريطانيا والتي يتواجد الايرانيين فيها ومنها المراكز الاسلامية والمراكز التعليمية واتحادات الطلبة.

وقال السفير الايراني في بريطانيا ان نحو 120 شخصا من النخب وطلاب الجامعات والشبان الايرانيين البعيدين عن التوجهات السياسية سيساعدون في اجراء الانتخابات الرئاسية.

وسيتم وضع 12 صندوقا للاقتراع في 11 مركزا انتخابيا في بريطانيا، 6 صناديق ستوضع في 5 مراكز بالمناطق المختلفة في لندن (صندوقان في مقر القنصلية بالسفارة) و6 صناديق اخرى في مدن مانشستر وبيرمينغهام ونيوكاسل وغلاسكو وليدز وكارديف.