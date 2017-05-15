حث رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني على مشاركة الشعب الواسعة في الانتخابات المرتقبة، مؤكدا بأن هذه المشاركة تبعد الاخطار والتهديدات عن البلاد.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الاحد اثر اجتماعه بمدراء ناحية سلفجكان التابعة لقم، اكد لاريجاني اهمية مشاركة الشعب في الانتخابات وقال، هنالك كثيرون اليوم يسعون لافتعال قضايا لايران لذا فمن الواضح تماما اهمية مشاركة الشعب في الانتخابات.

واشار لاريجاني الى تصريحات سماحة قائد الثورة حول اهمية الانتخابات واضاف، انه بناء على التصريحات المهمة لقائد الثورة فان الانتخابات متعلقة بامننا القومي وان جميع الاجراءات التي تقوم بها البلاد في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بحاجة الى مشاركة الشعب في الانتخابات والدعم الجاد منه.

واعتبر مشاركة ودعم الشعب لاجراءات البلاد درعا دفاعيا امام الاعداء واضاف، انه وبهذا الدعم الجاد سيشعر العدو بأن هنالك درعا دفاعيا قويا في البلاد وان هذا الدرع هو مشاركة الشعب.

واكد بان مشاركة الشعب تبعد الكثير من الاخطار والتهديدات عن ايران وقال، انه من جانب اخر يمكن القول بان مشاركة الشعب في الانتخابات تشكل فرصة للاستثمار ونمو البلاد وتطوير الصناعة وتوفير فرص العمل وغير ذلك.

وشدد مرة اخرى على المشاركة الحماسية والفاعلة للشعب في ساحة الانتخابات يوم 19 ايار / مايو الجاري واضاف، ان اي صوت للشعب في الانتخابات يمكنه ترسيخ عزتنا الوطنية وان يشكل درعا امنيا للبلاد.

وفي الرد على بعض الانباء الواردة التي ذكرت بانه يدعم مرشحا بعينه في الانتخابات قال لاريجاني، ان هذه الانتخابات متعلقة بالسلطة التنفيذية والمجالس البلدية الاسلامية ولا سبب يدعو لأن يبدي رئيس السلطة التشريعية رأيه بهذا الصدد او دعم مرشح ما بعينه.

واكد لاريجاني بان مجلس الشورى الاسلامي يراقب اداء السلطات الاخرى واضاف، انه لهذا السبب لا ارى ضرورة لإبداء وجهة نظر حول الانتخابات لذا فإنني لم اعلن رأيي سلبا او ايجابا ازاء المرشحين وانفي ما قيل عن دعمي لمرشح ما بعينه.