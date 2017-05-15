انطلقت صباح يوم الأحد بالعاصمة الصينية بكين، اجتماع التعاون الدولي لطريق الحرير المعروف بـ "منتدى الحزام والطريق" بكلمة الرئيس الصيني " شي جين بينغ"، وبحضور وزير الاقتصاد والمالية الايراني علي طيب نيا.

وأكد الرئيس الصيني "شي جين بينغ" في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، أن الصين ستنشئ آلية اتصال لمتابعة أنشطة المنتدى.

وأضاف أن مبادرة الحزام والطريق تركز على الدول الآسيوية والأوروبية والإفريقية، لكنها منفتحة أيضا على جميع الدول الأخرى.

ويحضر (منتدى الحزام والطريق) نحو 30 رئيس دولة و1200 ممثل عن 110 دول و60 منظمة دولية، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول التي يمر بها طريق الحرير الذي يربط بين قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، بطول 12 ألف كيلومتر، تبدأ من الصين وحتى إسبانيا.

ولهذا الغرض وصل وزير الإقتصادية والمالية الايراني علي طيب نيا العاصمة الصينية بكين السبت، ومن المقرر أن يلتقي عددا من نظرائه والضيوف المشاركين بالمنتدى.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البنك الدولي وكذلك رئيس صندوق النقد الدولي و28 من قادة الدول يشاركون كضيوف خاصين بالمنتدى الذي يعقد على مدى يومين.

ويناقش المنتدى تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك لطريق الحرير.