أزيح الستار اليوم الاحد عن الف ثرية ستركّب في مرقد الامام علي)ع( أهداها متبرعون في ايران، ومن المقرر ارسالها من قبل لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة الى مدينة النجف الاشرف بالعراق.

وحضر مراسم ازاحة الستار عن الثريات التي ستركب في صحن وأروقة السيدة فاطمة الزهراء في مرقد الامام علي عليهما السلام عدد كبير من المسؤولين وعلماء الدين في العاصمة طهران مساء السبت.

وشارك في المراسم مسؤول مكتب قائد الثورة آية الله محمدي كلبايكاني ووزير العدل الايراني مصطفى بورمحمدي ورئيس اللجنة الايرانية لاعادة العتبات المقدسة في العراق حسن بلارك ومحافظ طهران حسين هاشمي بالاضافة الى حشد كبير من المتبرعين ومحبي اهل البيت عليهم السلام. وصنعت هذه الثريات من اجمل المواد وأدومها وتعد الاجمل التي صنعت في ايران لحد الآن ومن المقرر ارسالها الى النجف الاشرف الاسبوع المقبل لتركيبها في صحن السيدة فاطمة الزهراء في مرقد الامام علي بن ابي طالب عليهما السلام.

يشار الى ان مشروع تشييد صحن السيدة فاطمة الزهراء في مرقد الامام علي بن ابي طالب يشرف على الانتهاء.