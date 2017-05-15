بدأ الجيش العراقي يوم الأحد، اقتحام أحياء جديدة في الجانب الغربي من مدينة الموصل، بحسب ما ذكرته قناة سكاي نيوز.

وخاضت القوات العراقية منذ كانون الثاني معارك متواصلة لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من ثاني مدن البلاد من أيدي تنظيم داعش الارهابي.

وكانت قطعات قوات مكافحة الإرهاب العراقية قد حرّرت منطقة الصناعة الشمالية في الساحل الايمن (في غربي) مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فيها. واستعادت أيضاً حي الهرمات وهو من الاحياء الكبيرة على اطراف الجانب الغربي من المدينة.

ودفع تقدم القوات الامنية عناصر تنظيم داعش، الذين يواجهون القوات العراقية منذ ستة اشهر في الموصل، الى التمركز في المدينة القديمة، الواقعة في غربي المدينة.

يذكر أن قوات الحشد الشعبي كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي بدء تنفيذ عملية باتجاه بلدة القيروان القريبة من الحدود السورية غرب الموصل في إطار عمليات تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش.

وقوات الحشد الشعبي التي تمكّنت من استعادة مئات القرى في الصحراء الواقعة جنوب غرب مدينة الموصل تقدمت من خمسة محاور باتجاه تحرير القرى قبل ناحية القيروان واشتبكت مع الإرهابيين.