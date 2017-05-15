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رقم الخبر: 193570 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 15:28 الاقسام: محليات  
توافد الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة يبدأ من 31 تموز القادم

توافد الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة يبدأ من 31 تموز القادم

يبدأ الحجاج الايرانيون بالتوافد الى الاراضي المقدسة اعتبارا من 31 تموز/ يوليو ولغاية 25 آب/ اغسطس القادم.

وازدادت نسبة الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري 35 بالمئة حيث سيبلغ عددهم 86 الفا و 500 حاج فيما ازدادت نسبة حجاج البلدان الاخرى 20 بالمئة.

وستبدأ عمليات نقل الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة جوا من 20 محافظة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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