يبدأ الحجاج الايرانيون بالتوافد الى الاراضي المقدسة اعتبارا من 31 تموز/ يوليو ولغاية 25 آب/ اغسطس القادم.

وازدادت نسبة الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري 35 بالمئة حيث سيبلغ عددهم 86 الفا و 500 حاج فيما ازدادت نسبة حجاج البلدان الاخرى 20 بالمئة.

وستبدأ عمليات نقل الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة جوا من 20 محافظة.