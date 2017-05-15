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|رقم الخبر: 193570
|تاريخ النشر: أيار 14, 2017
|الوقت: 15:28
|الاقسام: محليات
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توافد الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة يبدأ من 31 تموز القادم
يبدأ الحجاج الايرانيون بالتوافد الى الاراضي المقدسة اعتبارا من 31 تموز/ يوليو ولغاية 25 آب/ اغسطس القادم.
وازدادت نسبة الحجاج الايرانيين خلال العام الجاري 35 بالمئة حيث سيبلغ عددهم 86 الفا و 500 حاج فيما ازدادت نسبة حجاج البلدان الاخرى 20 بالمئة.
وستبدأ عمليات نقل الحجاج الايرانيين الى الاراضي المقدسة جوا من 20 محافظة.
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