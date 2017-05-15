أعلنت إدارة النظم والمعلومات التابعة لوزارة الداخلية المصرية أنه تم بيع لوحة معدنية لسيارة تحمل أرقام (أ ه م 1) بمبلغ مليون و970 ألف جنيه مصري (104 ألف دولار) في مزاد علني.

وقالت إنه تم البيع على موقع لوحتك دوت كوم، حيث شهد المزاد منافسة بين رجال أعمال مصريين على شراء اللوحة؛ بدأ بمبلغ 450 ألف جنيه حتى وصل سعرها في النهاية إلى مليون و970 ألف جنيه.

وذكرت أن المبلغ سيتم تخصيصه لصالح صندوق تحيا مصر كدعم لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وللإنفاق على المشروعات الخيرية التي يتبناها الصندوق.

يذكر أن وزارة الداخلية لديها خطة لعرض 30 ألف لوحة معدنية مميزة في مزادات وفقا لما ذكره مصدر أمني، مؤكدا أن كل مزاد سيشهد عرض ثلاث لوحات فقط، للحصول على أكبر عائد ممكن.