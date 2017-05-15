تمكن المصري أحمد سعيد عمر، من صناعة عربة صغيرة ذات أربع عجلات، في ورشته القريبة من أهرامات الجزيرة، آملا أن تسد الفجوة في السوق.

وأنتج عمر سيارة (ميني) مستطيلة الشكل بجسم من الصلب وتتسع لستة أفراد وهي أقل ثمنا من التوك توك المستورد الواسع الانتشار، نظرا لصناعتها من مواد محلية بالكامل تقريباً.

وزادت أسعار المنتجات المستوردة منذ أن خفضت الحكومة قيمة الجنيه في نوفمبر الماضي، في إطار إجراءات لتحفيز الاقتصاد.

ويبلغ سعر التوك توك قرابة 38 ألف جنيه (2105 دولارات)، وهو مزود بمحرك سعته اللترية (175 سي.سي)، بينما تكلف سيارة عمر 34 ألفا، ولها محرك بسعة لترية (300 سي.سي).

واعتبر عمر، البالغ من العمر 35 عاما، العربة بديلا للتوك توك، بسعر أفضل.

وينتشر التوك توك، ذو الثلاث عجلات، في الكثير من مدن مصر، وخاصة في الأحياء ذات الشوارع الضيقة وأغلب هذا النوع مستورد من الهند.

ويؤكد عمر أن السيارات متاحة في بعض المعارض، وإن هناك من اشتروها، قائلا إن السوق قد تتسع لتصميمه الجديد بالنظر إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد.