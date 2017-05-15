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رقم الخبر: 193567 تاريخ النشر: أيار 14, 2017 الوقت: 15:03 الاقسام: منوعات  
استخراج قلمين من معدة رجل بعد 36 عاماً من ابتلاعهما

استخراج قلمين من معدة رجل بعد 36 عاماً من ابتلاعهما

شاءت الأقدار أن يبتلع رجل صيني قلمي حبر نتيجة خسارته لرهان مع أصدقائه وهو في ريعان الشباب، حيث استقر القلمان في معدته وبقيا داخلها لأكثر من ثلاثة عقود. قام الجراحون في أحد المستشفيات الصينية بإخراج قلمين من معدة رجل صيني يدعى وانغ، بعد أن بقيا في جوفة لمدة 36 عاماً.

وقال الجراحون في مستشفى سوتشو، بمقاطعة جيانغسو الصينية، بأن الرجل قال لهم إنه ابتلع القلمين قبل 36 عاماً بعد خسارته لرهان مع أصدقائه.

وقال وانغ للأطباء بأنه نسي ابتلاعه للأقلام طوال تلك الفترة حتى فبراير (شباط) الماضي، عندما أجرى صوراً شعاعية لجسمه. من الجدير بالذكر بأن الأطباء نجحوا باستخراج الأقلام من جوف وانغ في الرابع والعشرين من أبريل (نيسان) الماضي، وهو يتمتع الآن بصحة جيدة، بحسب موقع (يو بي آي) الإلكتروني.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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